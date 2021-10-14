أقرت وزارة التعليم تحديثاً أخيراً على منصة مدرستي المخصصة للتعليم عن بُعد، إذ أضافت خياراً في إعداد الدروس تحت مسمى: افتراضي غير متزامن (تعلم ذاتي) إضافة إلى الخيار الموجود من قبل وهو (الدروس الافتراضية المتزامنة) التي تستدعي تواجد المعلمين والطلاب في الوقت نفسه. عدد من المتابعين والمهتمين بالشأن التربوي أشاروا إلى أن الموضوع قد يكون دلالة على أن الوزارة تستعد للعودة الحضورية الكاملة بحيث يصبح ما يطرح على منصة مدرستي هو مخصص فقط للطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح بسبب حالتهم الصحية أو حتى لطلاب المنازل إذا تطلب الأمر، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الوزارة كانت قد أوضحت مواعيد العودة الحضورية للمرحلة الابتدائية التي ستكون بعد أسبوعين من الآن وبنفس الضوابط والإجراءات المعمول بها حالياً في المرحلتين المتوسطة والثانوية من حيث تقسيم الطلاب إلى مجموعات بحسب الطاقة الاستيعابية للفصول الدراسية، ولكن هل يعني اتجاه الوزارة إلى خيار (التعلم الذاتي) هو توطئة لإعلان العودة الحضورية الكاملة؟!