أطلق مركز القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف معرض وفعاليات اليوم العالمي للقلب مساء أول أمس أالأربعاء)، بمشاركة إدارات وأقسام التغذية العلاجية والتثقيف الإكلينيكي والمختبر وبنك الدم والصيدلية والصحة العامة والقسطرة القلبية وإدارة التمريض وذلك بالحديقة الخارجية للعيادات. ودشن الدكتور ماجد الحارثي مساعد مدير المستشفى المعرض والفعاليات وتجول في أقسام المعرض برفقة المساعدين واطلع على الخدمات الصحية والتوعوية والتثقيفية المقدمة للزوار والمراجعين من قبل الكوادر الصحية المشاركة بالمعارض. وشمل المعرض المقام مشاركة الأقسام بأجنحة تتناول علاقة القلب بالتغذية والعادات اليومية وأهمية ممارسة الرياضية، وأيضاً تناول المعرض تقديم التثقيف الدوائي بأدوية القلب وارتباط الممارسة اليومية للأنشطة الفنية والرياضية والترفيهية على صحة القلب، إضافة إلى ركن يشرح كيفية إجراء القسطرة القلبية وأدواتها، وركن تثقيف حول طرق الإسعاف الأولي لحالات توقف القلب، وكذلك تمت مشاركة عربة التبرع بالدم التي استقبلت خلال 5 ساعات ما يزيد على 21 متبرعاً. وشهدت الفعاليات إعلان مسابقة تحدي المشي لـ 10000 خطوة باليوم لمنسوبي المستشفى والزوار والمراجعين وتقديم جوائز للفائزين بتحقيق الهدف اليومي المتمثل في ممارسة رياضة المشي وأهميتها على صحة القلب والجسد.