أتلفت أمانة جدة 500 كيلو من المواد الغذائية معدة بطرق عشوائية في مطبخ مطعم شهير بحي الشرفية، ورصدت 13 مخالفة. وأسهمت حملة نفذتها إدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الكشف عن المطبخ بعد رصد تسربات زيوت إلى طريق عام قادت إلى باب فرعي لعمارة سكنية يقع أسفلها المطعم الشهير، وكشفت الحملة مطبخا عشوائيا تديره عمالة آسيوية حاولت التملص والادعاء بأن عمليات الطبخ لا علاقة لها بالمطعم، ليتم العثور على باب داخلي يوصل بالمطعم لتقر العمالة بتحضير الوجبات ورصدت الحملة 13 مخالفة في الموقع، منها تحضير وتخزين المواد الغذائية بطرق عشوائية، وجود صراصير وفئران، لحوم وأسماك مجهولة المصدر، لحوم وأسماك ودواجن معاد تجميدها، ومواد غذائية مكشوفة. وضبط المراقبون مواد غذائية فاسدة، تدني مستوى النظافة، أدوات تقطيع تالفة، تجمع النفايات بالموقع، وجود 3 عمالة بدون كرت صحي، تسرب في مياه الصرف الصحي، فضلا عن انتهاء رخصة المطعم قبل نحو عام. وتقرر إغلاق المطعم بالشمع الأحمر وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق مالكه.