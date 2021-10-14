كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة عن نشاط جديد في واجهة قباء، يكون بشكل دائم ويمتد لخمس سنوات قادمة، مشيرةً إلى أنه سيتم تطوير الموقع بشكل كامل مع الاستفادة من النجاحات التي تحققت في الفترة السابقة، حرصاً من الأمانة على بناء نقطة جذب مستدامة لخدمة زوّار المنطقة المركزية وسكان المدينة المنورة.جاء ذلك في رد الأمانة على استفسار «عكاظ» عن توقف الأنشطة في واجهة قباء وسبب خلوها من المتسوقين والمتنزهين على غير العادة. وتعد جادة قباء وجهة للزوار وسكان المدينة المنورة، وموقعاً مناسباً للمشي حيث يتوسطها على طول ثلاثة كيلومترات طريق مشاة يمتد من المسجد النبوي إلى مسجد قباء. ونجحت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة من خلال مشروع تطوير جادة قباء ضمن برنامج أنسنة المدينة الذي أطلقه أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان ليكون ليس مجرد سوق بل تحويله الى وجهة سياحية جاذبة بفضل موقعه الرائع وسط الأحياء القديمة والطراز المعمارى الذي يحاكي البيئة والتراث المدني، إضافة لوجود عدد من المجسمات المنحوتة التي شارك فيها عدد من النحاتين المميزين على مستوى العالمين العربي والإسلامي، وهو الأمر الذي تحقق حيث حصدت تلك المنطقة جائزة أفضل موقع للجذب السياحي لعام 2018 على مستوى المملكة العربية السعودية ضمن جوائز التميز السياحي.