أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور النسائية حضوريا بجميع مناطق المملكة، بعد أن تم تعليق الحضور لها بسبب جائحة كورونا في إطار الحرص على سلامة وصحة الطلاب والطالبات.وأكدت الوزارة أمس، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي في الحلقات وفق الإجراءات المعتمدة على موقع هيئة الصحة العامة، مع اشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح، وإبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا.