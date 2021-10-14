أظهرت بيانات نشرة الإسكان الدورية للربع الثاني لعام 2021، الصادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الأسر التي سكنت منازلها خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020، مسجلةً 38.330 أسرة سكنت منازلها بنسبة تمكين فعلي تجاوزت 92%، وارتفاع نسبة مؤشر انتهاء البناء 40% على أساس سنوي.وأوضحت بيانات نشرة الإسكان أن أعداد الأسر المستفيدة من الحلول السكنية عبر برنامج سكني بلغت خلال الربع الثاني من العام الجاري 41.448 أسرة؛ بينها 38.330 أسرة سكنت منازلها، ليرتفع عدد الأسر التي سكنت منازلها خلال النصف الأول إلى 87.896 أسرة، لافتةً إلى أنه رقم قياسي لم يتحقق في النصفين الأول والثاني من عام 2020.وبينت النشرة أن أعداد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها خلال الربع الثاني من 2021 بلغت 82.472 وحدة، واستحوذت منطقة مكة المكرمة على 20.144 وحدة منها، ثم منطقة الرياض بواقع 17.038 وحدة، فيما سجلت المنطقة الشرقية 9.740 وحدة سكنية.وعلى صعيد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من بنائها خلال الربع الثاني 2021، شهدت جميع مناطق المملكة انتهاء البناء لنحو 93.509 وحدات سكنية بارتفاع 39% مقارنة بعام 2020، فيما سجل مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» اعتماد تسعة مخططات سكنية جديدة بمساحة 16.1 مليون م2.وبحسب تحليل مركز البيانات والرصد السكاني؛ تجاوز عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة المقدمة من المصارف والمؤسسات التمويلية، 60 ألف عقد خلال الربع الثاني من 2021، بقيمة 31 مليار ريال، 98% منها عن طريق المصارف، ووصلت نسبة التمويل المقدمة من المصارف لشراء الفلل السكنية 80% ونحو 17% لشراء الشقق السكنية، و3% لشراء الأراضي السكنية.ورصدت النشرة تراجعاً في أسعار إيجارات المساكن بنسبة 0.9% على أساس ربعي و-3.4% على أساس سنوي، كما سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية على مستوى المملكة استقراراً عند نسبة 0.2%، وانخفضت أسعار الفلل السكنية 3.5% وبنسبة -1.1% للشقق، وسجل مؤشر أداء الصناديق العقارية البالغ عددها 17 صندوقاً تحسناً ملحوظاً عند حدود 5054.11 نقطة، و3622.66 نقطة لشركات إدارة وتطوير العقارات المدرجة في السوق المالية «تداول» حتى نهاية الربع الثاني من 2021.