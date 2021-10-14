يرأس وزير المالية محمد عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي ستعقد في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2021، ويضم الوفد محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، ويحضر الوزير اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك. وتناقش اللجنة جدول أعمال مدير عام الصندوق بشأن السياسات والقضايا العالمية، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، وفعالية المساعدات المقدمة من الصندوق، واغتنام فرص الرقمنة، وضمان التنمية الشاملة والنمو.كما يتضمن جدول أعمال لجنة التنمية مناقشة استجابة مجموعة البنك الدولي لجائحة فايروس كورونا بما في ذلك الجهود المبذولة لضمان الوصول العادل والمنصف للقاح، وسبل دعم التعافي الاقتصادي العالمي، خاصةً في الدول ذات الدخل المنخفض، إضافة إلى مناقشة طرق الوقاية من الأوبئة وسبل التأهب والاستعداد لها، بما في ذلك تعزيز المتانة تجاه الأزمات المستقبلية.