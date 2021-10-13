استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم، مدير البريد السعودي بالمنطقة سعيد بن ناجي الغباري، الذي قدم لسموه شرحاً عن الهوية الجديدة التي تشمل عدداً من المعايير المنسجمة في شكلها ومضمونها مع إستراتيجية التحوّل التي يتبناها البريد السعودي منذ عامين، والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030م، الرامية لتقديم خدمات تقنية ولوجستية متنوعة.

وأشار الغباري خلال لقائه بسموه إلى دلالات «سُبل» التي تُبرز رؤية البريد السعودي كمشغل وطني رائد في مجال تقديم خدمات بريدية لوجستية عالمية المستوى، وبرؤية ورسالة جديدتين، تدعمهما سبع قيم وظيفية تعزز جميعها من ثقافة العمل، لجعله أكثر تحفيزاً نحو الإبداع والابتكار، لتقدم منتجات وخدمات نوعية مبتكرة ومتنوعة تقدم تجربة أفضل للعملاء، وقادرة على تلبية تطلعاتهم بكل سرعة ودقة واحترافية، مؤكداً في الوقت نفسه حرصه وجميع منسوبي بريد منطقة مكة المكرمة على رفع مستوى أداء الخدمات البريدية نحو الأفضل، مشيداً بدعم سموه وسمو نائبه لمشاريع البريد بالمنطقة.