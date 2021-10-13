أعلنت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» تدمير زورقين مفخخين يتبعان المليشيا الحوثية وإحباط تنفيذ هجوم وشيك.

وأضاف التحالف أن المليشيا الحوثية تواصل تهديد خطوط الملاحة والتجارة في باب المندب وجنوب البحر الأحمر وانتهاك اتفاق ستوكهولم بإطلاق عمليات عدائية من الحديدة.

من جهة أخرى أعلنت قوات التحالف تنفيذها 19 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة، وتم تدمير 12 آلية عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي ومقتل ما يزيد على 108 من عناصره.

وأكد التحالف التزامه بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين.