وقف أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي صباح اليوم على سير العمل بمشاريع تحسين المشهد الحضري في أحياء وشوارع الطائف، ورافقه مختصون من الامانة، واطلع على ما أنجزته فرق العمل الميدانية من أعمال ضمن مبادرات معالجة التشوه البصري خلال الشهرين الماضيين، وشملت الأعمال المنفذة طلاء محددات المسارات بشبكة الطرق الداخلية، وأعمال الترصيف والدهانات، ورفع المخلفات الصلبة والمتروكات والسيارات التالفة والهياكل الخربة وصيانة شبكات الطرق الرئيسية والداخلية، وتحسين مداخل ومخارج المدينة والميادين، وصيانة اللوحات الارشادية والتحذيرية، وفق خطة المعالجة الشاملة التي تعمل عليها الأمانة بآلية تنفيذ سريعة تشمل رصد ومعالجة الملاحظات خلال فترة زمنية وجيزة.

ووجه أمين الطائف العاملين في المبادرة إلى ضرورة تعزيز كفاءة المخرجات النهائية لكافة الأعمال، وتسريع وتيرة الانجاز بمشاريع معالجة التشوه البصري الجارية، ودعم العمل المشترك بين الأمانة والجهات ذات العلاقة، وزيادة الفرق العاملة بمشاريع التحسين، بالمواقع ذات الحاجة، مع الالتزام بمعايير الجودة خلال التنفيذ، وضمان عدم نشوء التشوهات مره أخرى بالمواقع التي تمت معالجتها، مشيداً بالجهود المبذولة من الوكالات والإدارات المختصة، ما ساهم في احداث نقلة نوعية في الأعمال التي عالجت التشوهات البصرية.

ونوه الدكتور أحمد القثامي بدعم الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنجاح أعمال الأمانة في مشاريع تحسين المشهد الحضري واسهام ذلك في ابراز الجهود المبذولة وتقديم خدمة مميزة للاهالي والزوار. وركز أمين الطائف على دعم وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان لمشاريع تحسين المشهد الحضري من خلال مبادرة (صور وأرسل) التي سهلت تقديم البلاغات مدعومة بالصورة والموقع عبر تطبيق (بلدي) بخطوات سهلة على المواطنين، وقيام فرق المعالجة بتنفيذ الأعمال الميانية الفورية وتصحيح الملاحظات في حينها.