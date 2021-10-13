وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، كافة فروع الوزارة بمناطق المملكة بالسماح بعودة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور النسائية حضوريا، بعد أن تم تعليق الحضور لها بسبب جائحة كورونا في إطار الحرص على سلامة وصحة الطلاب والطالبات.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الشؤون الإسلامية اليوم لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة تضمن السماح بعودة العمل في حلقات التحفيظ حضورياً مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي في الحلقات وفق بروتوكولات المساجد المعتمدة على موقع هيئة الصحة العامة، مع اشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح، وإبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا.