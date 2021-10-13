حققت جامعة الملك خالد مراكز متقدمة في تصنيف التايمز العالمي للتخصصات الأكاديمية للعام 2022 وذلك بظهور 5 تخصصات أكاديمية ضمن قائمة أفضل الجامعات العالمية. وحصلت كلية علوم الحاسب الآلي على المركز الـ 301 عالمياً والمركز الرابع وطنياً، بينما تقدمت كلية الهندسة 100 مركز عن نتائج العام الماضي. ووصلت إلى المركز الـ 401 عالمياً، واستمرت الكليات الطبية والصحية في حضورها في التصنيف الدولي؛ وذلك بحصولها على المركز الـ 601 عالمياً، كما حصل تخصص العلوم الفيزيائية الذي يشتمل على أقسام الفيزياء والكيمياء والرياضيات والإحصاء والجيولوجيا وعلوم الأرض والبحار، على المركز الـ 401 عالمياً، والسادس محلياً، بينما حصل تخصص علوم الحياة الذي يشتمل على العلوم البيولوجية والبيطرية والزراعة والغابات على المركز الـ 601 عالمياً. وأوضح المشرف العام على وحدة التصنيفات بالجامعة الدكتور سامي الشهري، أن تصنيف التايمز بدأ في عام 2010، حيث يهدف إلى إظهار قائمة سنوية بأفضل الجامعات العالمية، وكذلك أفضل التخصصات الأكاديمية وذلك بعد تقييمها وفقاً لعدد من المعايير والمؤشرات التي تم اعتمادها بناءً على آراء الجامعات الرائدة في العالم، والتي تحظى بثقة الأكاديميين والطلاب، بالإضافة إلى الأخذ بآراء الإدارات الجامعية والقطاع الصناعي والحكومي سعياً إلى توفير مقارنات أكثر شمولية ودقة. وأضاف، هناك شروط ينبغي توافرها في التخصصات للدخول في تصنيف التايمز، حيث يُشترط ألا يقل الإنتاج البحثي للتخصص عن 1000 ورقة علمية خلال سنوات التقييم، كما يُشترط وجود برامج للبكالوريوس في التخصص ولا تقل سنوات الدراسة فيه عن 4 سنوات، بالإضافة إلى وجود 5 معايير رئيسية تستخدم في تصنيف التايمز، والتي يتفرع منها 13 مؤشراً لأجل تقييم أداء التخصص بصورة دقيقة، وهي ذات المؤشرات المستخدمة في تقييم مستوى الجامعات مع اختلاف في النسب الموزونة لكل تخصص. يُذكر أن وحدة التصنيفات الدولية التابعة لوكالة الجامعة للتطوير والجودة، تعمل بشكل مستمر على دعم حضور الجامعة في التصنيفات المعتبرة عالميّاً.