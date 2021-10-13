تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها الميدانية في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري. حيث عالجت أكثر من 567.081 ألف م.ط للدهانات والعلامات المرورية والخطوط الأرضية خلال 90 يوماً، فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق وذلك من خلال معالجة نحو 201.869 ألف م2 لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن. وتم صيانة التجهيزات الداخلية لـ 11.934 عامود إنارة وفانوسا وإصلاح الأرصفة المتهالكة التي بلغ حجمها 176.650 ألف م2، وإزالة وتحسين 18.803 ألف من الحواجز الخرسانية ورفع نحو 272.585 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم، علاوة على معالجة ما يتجاوز 31.819 ألف م2 من الكتابات المشوهة على الجدران ورفع 1.980 مركبة تالفة، ومعالجة 8.065 ألف حاوية نفايات، موضحة الأمانة أن هذه الأعمال التي قامت بها خلال الأشهر الماضية هدفت لمعالجة مظاهر التشوه البصري.