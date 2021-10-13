تسابق 18طبيباً استشارياً في 15 تخصصاً إلى المشاركة في «قافلة الحياة التطوعية» التي تقوم عليها إدارة التطوع بصحة الطائف، إذ سارع الأطباء وبعض الممارسين الصحيين إلى الانضمام للحملة التي تم تنفيذها في مستشفى الخرمة. المسافة التي قطعوها ذهاباً وإياباً والتي تصل إلى 500 كيلومتر لم تقف حاجزاً أمام انتقالهم من الطائف إلى هذه المحافظة، فقد كانت الإنسانية حاضرة لديهم من أجل تقديم خبراتهم وإمكاناتهم لخدمة المرضى في الخرمة عبر تخصصات دقيقة.

المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان قال: قامت إدارة التطوع، بالتعاون مع إدارة المستشفيات، بتنظيم هذه الحملة الحيوية والمهمة التي تهدف إلى تقديم خدمات تخصصية للمرضى في مستشفى الخرمة العام. لافتاً إلى أنه تم التجهيز منذ وقت مبكر لهذه القافلة التي أسهمت في خدمة الأهالي، وسترفع من كفاءة التشغيل في المستشفى من خلال نقل الخبرات والمهارات اللازمة للممارسين الصحيين في المستشفى. كما تسهم في تخفيف الزحام على المستشفيات المرجعية بالطائف. وأكد أن القافلة اعتمد مسماها الجديد الثابت تحت «قافلة الحياة التطوعية» التي تضم نخبة من الاستشاريين والممارسين الصحيين، وأعد لها خطة عمل لتتجول بين المرافق الصحية وفق جدول زمني محدد. معرباً عن شكره وتقديره لكافة الأطباء ومن شارك في هذه القافلة على «التطوع» وقطع المسافات في سبيل تقديم خدمات تخصصية ذات جودة عالية للمستفيدين.

من جهته قال مدير إدارة التطوع الدكتور عبدالرحيم بن أحمد المالكي: إن القافلة ضمت العديد من التخصصات الطبية الاستشارية في تخصصات دقيقة، وساعد على تكاملها ونجاحها الرغبة الكبيرة من الأطباء والممارسين للمشاركة في هذا القافلة باعتبارها عملاً إنسانياً جميلاً بالرغم من مشاق السفر، إذ تقدر المسافة ذهاباً وإيابا بـ500 كيلومتر. لافتاً إلى أنه تم توحيد مسمى القافلة لتعطي دلالات متنوعة إلى المستفيدين أو المشاركين في هذه الحملة أو الحملات القادمة.

يذكر أن هذه القافلة هي الرابعة التي تنفذ بهذا الشكل.