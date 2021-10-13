نجح فريق طبي نسائي من مستشفى المويه العام في إنقاذ زوجة أتاها «المخاض»، وولدت داخل السيارة على طريق الطائف-الرياض، ما جعل الزوج يتوقف على جانب الطريق، ويطلب المساعدة من المستشفى، وسارعت فرقة طبية نسائية مكونة من قابلة وممرضتين إلى المكان وتم التعامل مع الأم ومولودها في السيارة، ومن ثم نقلهما بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة.

المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان أشار إلى أن الأم ومولودها بصحة جيدة ولله الحمد، معرباً عن شكره وتقديره لمستشفى المويه والطاقم الطبي على سرعة التعامل مع هذه الحالة. لافتاً إلى أن سرعة الانتقال ساهمت في الحفاظ على صحة الأم والمولود.

يذكر أن مستشفى المويه يبعد عن الطائف حوالى 200 كيلومتر، ويعد من المستشفيات المميزة، وحصل خلال الأشهر الماضية على المركز الأول في مجال الطوارئ.