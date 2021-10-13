أجرى قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة عملية دقيقة لإزالة الأكياس النزفية في الدماغ لمريض في عقده الخامس بواسطة المايكروسكوب والمنظار بعد معاناته من صداع شديد وفقدان النطق مع ضعف في الجانب الأيمن. وأوضح رئيس القسم الدكتور زهير هوساوي أن المريض قدم لقسم الطوارئ وهو يعاني من صداع شديد وفقدان النطق وضعف الحركة بالجانب الأيمن من شهور عدة، وبعد الفحص السريري والأشعة اتضح وجود أكياس نزفيه بجانب منطقة الحركة والكلام في الدماغ ما استلزم إجراء العملية باستخدام المايكروسكوب والمنظار اللذين يُعدان من أحدث التقنيات العلاجية في هذا المجال، وتمت إزالة التكيسات في المناطق الدماغية كاملة مع المحافظة على منطقة الحركة والكلام. مشيراً إلى أن العملية استغرقت 3 ساعات بمشاركة كل من استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور محمد المشد واستشاري التخدير الدكتور علي الغامدي والدكتور محسن.