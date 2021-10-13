نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين 6532 جولة رقابية مع الجهات المعنية لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، وأسفرت عن إغلاق 33 منشأة مخالفة.وأوضحت الأمانة أن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفرق الميدانية 33 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في إلزام إبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.