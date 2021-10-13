أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً لتأمين مختبرات متنقلة للسلامة الغذائية بمكة المكرمة مع إحدى المؤسسات الوطنية المختصة في التجهيزات الطبية والعلمية بمبلغ 999350 ريالاً.وأوضح مدير مختبر السلامة الغذائية خالد الذبياني، أنه ستُنفَّذ جولات رقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية المختلفة لإجراء الفحوصات السريعة عليها وسحب العينات لفحصها في المختبرات المتنقلة التي تعمل على فحص العينات المسحوبة من الأسواق والمطاعم بشكلٍ فوري، وإجراء أعمال الرقابة الصحية من خلال أقسامها المختلفة.وأضاف أن المختبرات المتنقلة ستشكل دافعاً كبيراً في تعزيز منظومة سلامة الأغذية بالعاصمة المقدسة، والاستفادة منها في البلديات الفرعية والمرتبطة، مؤكداً أنها ستسهم في عملية الكشف عن جودة الغذاء، ومباشرة حالات اشتباه التسمم الغذائي، وستوفر الوقت والجهد في عملية فحص الأغذية ومتابعة سلامتها خلال مواسم الحج والعمرة.