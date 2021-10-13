رصدت صحة المدينة المنورة 74 مخالفة خلال جولة تفتيشية شملت 694 منشأة ومراكز تجارية ومطاعم خلال الأسبوع الماضي، وذلك لمتابعة التقيد بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية.وأكدت استمرار تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية بمشاركة الجهات الحكومية في مختلف المواقع؛ للتأكد من تنفيذ التدابير الوقائية، والحفاظ على سلامة المجتمع، والتعامل مع المخالفات طبقاً للأنظمة.