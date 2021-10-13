حددت وزارة التعليم غدا (الخميس) آخر موعد لاستقبال طلبات الترقية لشاغلي الوظائف التعليمية لمن هم على رتبة معلم ممارس أو معلم متقدم. وبينت أن باب التقديم سيكون متاحًا من خلال بوابة (ترقية المعلمين) في الخدمة الذاتية لنظام فارس الإلكتروني، شريطة أن يكون المعلم أصدر رخصته المهنية وفق نظام هيئة تقويم التعليم والتدريب، مع ضرورة استيفائه كافة متطلبات الترقية حسب ما ورد في المادة العاشرة من لائحة الوظائف التعليمية.وأكدت الوزارة أن فتح باب الترقيات يأتي انطلاقا من حرصها على رفع مستوى منسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية لما تمثله الترقية من أهمية في تطوير الكوادر البشرية.من جهة أخرى، يبدأ طلاب وطالبات التعليم العام بالمراحل الثلاث وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية تمتعهم بثاني إجازة مطولة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.وتبدأ الإجازة مع نهاية دوام يوم غد (الخميس) ويضاف إليها يوما الأحد والإثنين القادمين، بحيث تصبح الإجازة أربعة أيام متصلة.