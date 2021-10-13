في إحصائية جديدة لوزارة الصحة عن حالات كوفيد 19، سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 55 حالة مؤكدة، وتعافي 52، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 122 حالة، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في السعودية منذ ظهور أول حالة 547704 إصابات وحالات التعافي 536730. كما تم تسجيل ثلاث وفيات ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 8751 حالة. وشددت الوزارة على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الوباء.