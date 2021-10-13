باشر مركز شرطة النزهة في جدة التحقيق في حادثة طعن تعرضت لها طالبة في المرحلة الثانوية على يد زميلةٍ لها، في وقت شكلت إدارة التعليم لجنة لمعرفة ملابسات الحادثة التي جرت داخل المدرسة (الخمسون). وكانت التحقيقات المبدئية كشفت استخدام الطالبة المعتدية المشرط في طعن زميلتها في قدمها، وتسببت لها في جرح قطعي استدعى التدخل الطبي.وأوضح المستشار القانوني المحامي ماجد الأحمري لـ”عكاظ” أن الحادثة اتخذت مسلكين أحدهما تربوي، وتتولاه إدارة التعليم، والآخر جنائي يتولاه مركز شرطة النزهة بالتحقيق في الحادثة وإحالتها للنيابة العامة. وأشار إلى أن القوانين تنص على منع حمل السلاح الأبيض أيا كان كالقاطع أو الراض أو الثاقب كالسيوف والنبال والمدي وحتى العصي، التي لها أطراف حادة أو أطراف راضة. وأضاف الأحمري أن القانون ينص على عقوبة حمل السلاح الأبيض ويجرم حيازتها في حال استخدامها في ما يخل بالنظام، ولاستخدامها بهذا القصد بعقوبات قاسية قد تصل إلى السجن 30 سنة وغرامة 3 ملايين ريال. وأكد المحامي الأحمري أن الطالبة المعتدية بالمشرط قد تواجه عقوبة تعزيرية بالسجن وفق تقدير القاضي بالرجوع إلى أحداثها وسماع الطرفين وسماع الشهود.