أصدر وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي قرارين جديدين بتوطين وظائف في التخصصات الصحية والأجهزة الطبية بكافة المناطق المملكة. وجاء القرار الأول مختصاً بتوطين وظائف المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة، مع تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 7000 ريال للأخصائي، و5000 ريال للفني، وسيكون التوطين بنسبة 60% من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة. واختص القرار الثاني بتوطين نشاط الأجهزة والمعدات الطبية الذي استهدف مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة الطبية حيث سيكون توطينها بنسبة 40% خلال المرحلة الأولى و80% خلال المرحلة الثانية، كما استهدف المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية لدى منشآت القطاع الخاص حيث سيكون توطينها بنسبة 30% خلال المرحلة الأولى ونسبة 50% خلال المرحلة الثانية مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 7000 ريال للمهندسين والأخصائيين وحاملي درجة البكالوريوس، و5000 ريال للفنيين وحاملي درجة الدبلوم.