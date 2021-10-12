بحضور عدد من الأمراء والمهتمين بالعمل الاجتماعي، كرمت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي ناشطي منصات التواصل الاجتماعي الفائزين في الدورة الثانية من جائزة «أم الجود»، في حفل أقيم مساء اليوم (الثلاثاء) بالرياض في فندق الفيصلية.

وشهد الحفل إطلاق الدورة التاسعة من الجائزة لعام 2021، وإطلاق الهوية الجديدة لمركز التنسيق الاجتماعي (تنسيق)، وتكريم أعضاء المركز المميزين والأكثر تفاعلاً خلال النصف الأول من 2021، كما تضمنت فقرات الحفل، تدشين مركز الأميرة صيتة للتأهيل المهني والاجتماعي بجامعة أم القرى، وتوقيع عدة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتفعيل المركز.

وفي بداية الحفل، ألقى نائب رئيس اللجنة التنفيذية في جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي عضو مجلس الأمناء الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، كلمةً قال فيها: «حينما يكون الحديث عن المبادرات الخلاقة التي تخدم المجتمع وتسعى لتكريم روّاد العمل الاجتماعي وترسيخ مفهوم العمل الاجتماعي المميز الذي يعزّز الولاء والانتماء المواطنة الصالحة، تقف جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي رائدةً في هذا المضمار وسبّاقة في تبنّي تلك المبادرات والبرامج المتميزة لخدمة ديننا ووطنا، سائرةً في ذلك على منهج الأميرة صيتة - رحمها الله - القائم على الإخلاص في العمل وابتغاء مرضاة الله واحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع بكل أفراده وفئاته».

وأضاف: «لكي يكون التّميز الذي تحمله الجائزة اسماً على مسمى، فإن الجائزة تحرص على اختيار وتصميم مبادراتها وبرامجها بموضوعية وشفافية وأن تكون نابعة من احتياج مجتمعي وبمشاركة مجتمعية مع التأكيد على استدامة تلك المبادرات والبرامج وضمان جودتها، كما تفخر الجائزة أنها جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع وأن ما تقدمه للوطن، إنما هو جزء من الوفاء له».

وأكد أن الإنجازات الإنسانية والوطنية التي حققتها وتحققها الجائزة دليل قوي على الدعم الذي تحظى به من قيادتنا الرشيدة، وتأكيد على مواصلة هذا النهج الخّير والوطني في تلمس احتياجات المجتمع ودعم المتميزين مِمّن لهم بصماتُ واضحة في المجتمع تُذكر فتُشكر.

كما ألقى الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث، كلمةً قال فيها: «كعادتنا حينما نلتقي في كل مناسبة بكم، نكون سعداء، ويملؤنا التفاؤل وانتظار المستقبل بكل شغف، وتكمن سعادتنا أن لقاءاتنا عادة ما تكون على الخير ومن أجل الوطن.. اليوم وامتداداً لفرحتنا باحتفالات الوطن وانجازاته، فإنه يُسعدنا في جائزة الأميرة صيتة أن نكون إضافة إيجابية فاعلة في تحقيق مستهدفات الوطن».

وأضاف الدكتور المغلوث: الجائزة تحتفل بعدة مناسبات، وهي إطلاق الفرع السادس للجائزة تحت عنوان «الاستدامة البيئية» الذي يأتي استجابة للمبادرتين الوطنيتين «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وتكريم الفائزين بجائزة أم الجود في دورتها الثانية، وتكريم المميزين في مركز التنسيق الاجتماعي والأكثر تفاعلاً في النصف الأول لعام 2021، وتدشين مركز الأميرة صيتة للتأهيل المهني والاجتماعي، وتوقيع عدة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتفعيل المركز.

وأوضح أن الجائزة بهذه التوجهات والطموحات والإنجازات الإنسانية والوطنية، تسأل الله التوفيق لمسيرتها، وتدعو لهذا الوطن بالمزيد من التألق والنمو، ولكل من يساندها في تحقيق أهدافها الخيرة من جهات وشركات وأفراد ورجال وسيدات وإعلام، مضيفاً: «رحم الله الأميرة صيتة وطيب ثراها وأعاننا على اكمال مسيرتها الإنسانية».

وفي ختام كلمته، أعلن الأمين العام للجائزة د. فهد المغلوث إطلاق جائزة تحفيز لتكريم أفضل مبادرة وطنية في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

بعد ذلك، بدأت مراسم التكريم، حيث كرم نائب رئيس اللجنة التنفيذية والأمين العام للجائزة، ناشطي منصات التواصل الاجتماعي الفائزين بجائزة أم الجود، وهم: د. وافي عبدالله المطيري عن فرع التوعية بالتعليم، د. صالح سعيد الانصاري عن فرع التوعية بالصحة العامة والنفسية، د. عدنان ناصر الحازمي عن فرع التوعية بذوي الاحتياجات والظروف الخاصة، خالد محمد الصفيان عن فرع التوعية بالذوق العام، سعيد آل مشرف السهيمي عن فرع التوعية بالمسؤولية المجتمعية، وعبدالله محمد القاسم عن فرع التوعية بالتطوير والتنمية البشرية.

كما شهد الحفل، تكريم أعضاء مركز التنسيق الاجتماعي (تنسيق) المميزين والأكثر تفاعلاً خلال النصف الأول لعام 2021، وهم: جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية (وئام)، جمعية البحرين للعمل التطوعي، جمعية رعاية متعافي السرطان الخيرية (متعافي)، والجمعية الفيصلية الخيرية النسوية.

وشهد آخر فقرات الحفل، توقيع الجائزة لعدد من الشراكات الاستراتيجية مع عدة جهات وهي شرطة العاصمة المقدسة، شركة عبدالصمد القرشي، شركة نسما المحدودة، سلسلة فنادق ورقان، فندق ماندارين أورينتال الفيصلية الفندقية، وشركة عبدالغني بيت الذهب والمجوهرات العريق، حيث تهدف الشراكات إلى تفعيل مركز الأميرة صيتة للتأهيل المهني والاجتماعي بجامعة أم القرى.