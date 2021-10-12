أعربت جمهورية القمر المتحدة اليوم (الثلاثاء)، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن المملكة عبر استهداف مطار الملك عبدالله بجازان.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر في بيان صحفي أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني.

وأكد البيان وقوف جمهورية القمر المتحدة التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.