أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص ثغرات في «Microsoft Edge».

وكشف المركز أن شركة «Microsoft» أصدرت تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتج «Microsoft Edge (Chromium-based)».

وأشار إلى أن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي: الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، وتنفيذ برمجيات خبيثة، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.

وفي ما يخص الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث نسخ المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيحا لهذه التحديثات على الروابط التالية:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-37976

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-37977

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-37978

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-37979

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-37980