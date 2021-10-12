بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة لرئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا.

وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي، خلال استقبال وزير الدولة وزير الدفاع الإيفواري تيني براهيما واتارا له في أبيدجان مساء أمس.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وكوت ديفوار وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وأدان وزير الدفاع الإيفواري، استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية تهديد أمن المملكة ومطاراتها التي تستهدف المدنيين والمقيمين.