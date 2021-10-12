التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله أمس وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش مؤتمر حركة عدم الانحياز في العاصمة الصربية بلغراد.وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الأخوة الراسخة والتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في المجالات كافة وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك السفير غير المقيم لدى صربيا وكرواتيا أسامة داخل الأحمدي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.