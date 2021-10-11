رئيس جمهورية صربيا يستقبل وزير الخارجية.

استقبل رئيس جمهورية صربيا أليكسندر فوتشيتش اليوم (الإثنين) وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في المقر الرئاسي بالعاصمة الصربية بلغراد.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لرئيس جمهورية صربيا ولحكومة وشعب صربيا الصديق، فيما حمّل الرئيس الصربي وزير الخارجية تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، ثمن فيها رئيس صربيا جهود المملكة الدولية الداعمة لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19) ودعم المملكة مبادرة توزيع اللقاحات بشكل عادل وسريع وخاصة للدول الأكثر حاجة.

وتطرق الجانبان خلال جلسة المباحثات إلى أهمية زيادة الاستثمارات البينية وخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030، كما تناول الجانبان جهود المملكة في الحفاظ على كوكب الأرض وما أعلن عنه ولي العهد من مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتين ستسهمان في مواجهة تحديات التغير المناخي دولياً.

واستعرض رئيس صربيا ووزير الخارجية علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك غير المقيم لدى صربيا وكرواتيا أسامة داخل الأحمدي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.