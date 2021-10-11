التقى وزير الخارجية اليوم (الإثنين) الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا دينيس مونكادا كوليندرس، وذلك على هامش مؤتمر حركة عدم الانحياز في العاصمة الصربية بلغراد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك وغير المقيم لدى صربيا وكرواتيا أسامة داخل الأحمدي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.