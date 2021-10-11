تخطى عدد المحصّنين بجرعتين وتلقوا اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، المعتمدة في السعودية، حاجز الـ20 مليون شخص، فيما تجاوز إجمالي عدد الجرعات المعطاة منذ بدء التطعيم وحتى اليوم 43 مليون جرعة.

ووفقا للموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الصحة لمتابعة التحديثات والمستجدات حول جائحة كورونا واللقاحات في السعودية، فقد بلغ إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها في السعودية 43,749,631 جرعة، من بينها 23,710,295 جرعة أولى، و20,039,336 جرعة ثانية، وهو ما يشير إلى تحصين ما نسبته 57.2% من إجمالي السكان في السعودية البالغ تعدادهم 35,013,414 حتى منتصف عام 2020 وفقا للهيئة العامة للإحصاء.

وأكدت «الصحة» أن استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا يُسهم في الوقاية من المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» أو تطبيق «توكلنا» للحصول على لقاح كورونا عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.