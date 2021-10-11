أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 58 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 52 حالة، ووفاة 3 حالات.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 547,649 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 132 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 536,678 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8748 حالة وفاة.
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