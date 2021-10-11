اطلّع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، على أهم المشاريع المُختلفة التي تُنفذها وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنورة.

جاء ذلك خلال استقبالة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس صابر الحربي، حيث اطلّع على أهم الأعمال التي تم تنفيذها خلال العام الهجري 1442هـ، بالإضافة إلى مناقشة سيّر العمل بمشروع ازدواج طريق المتنزه البري بالبيضاء، كما استمع لشرح عن أبرز مشاريع التنفيذ والصيانة والسلامة التي يقوم فرع الوزارة بالمنطقة.

من جهته، ثمّن المهندس الحربي متابعة أمير منطقة المدينة المنورة للمشاريع التي تُنفذها الوزارة بالمنطقة، ودعمه المُستمر وتوجيهاته على أن تُنجز في وقتها المُحدد وفق أفضل المعايير والمواصفات.