ضبطت بلدية بيشة ممثلة في الفرق الرقابية، وبالتعاون مع شرطة المحافظة، ملحمةً تسوّق لحم (ثور) ميت، وذلك في مركبةٍ متهالكةٍ وغير مُخصصةٍ للنقل.

وفي التفاصيل أن طوارئ البلدية تلقت بلاغًا من مواطنٍ حول مركبة بها حيوانٌ نافق، وعلى الفور باشرت الفرق الرقابية التابعة للبلدية الحالة، ورصدت مركبةً متهالكةً تابعة للملحمة، ووُجد بداخلها الحيوان النافق (ثور) ميت، ومباشرةً تم إبلاغ الشرطة، وإغلاق الملحمة، وتحرير المضبوطات، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان إن الفرق الرقابية ضبطت السيارة التابعة للملحمة بعد بلاغ المواطن، حيث باشرت الفرق الرقابية الحالة خلال قيامها بالجولات الرقابية اليومية، وتم التأكد من البلاغ وضبط ما في المركبة، مفيدًا بأن البلدية ستتخذ أقصى الإجراءات والعقوبات بحق هؤلاء العمالة ومن خلفهم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية، مؤكدًا في السياق ذاته أن سلامة الغذاء والمنشآت الغذائية وكل ما يتعلق بوسائل الحفظ والنقل والتخزين محل متابعة دائمة ويومية من البلدية والفرق الرقابية.

ودعا ابن جلبان الجميع للتعاون مع البلدية في الإبلاغ عن المخالفات البلدية المرصودة عبر الرقم الموحد 940 لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي مخالفة يتم رصدها.