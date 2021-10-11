أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقائية البيئية تشغيل 155 مشربية رخامية و20 ألف حافظة لسقيا ماء زمزم في المسجد الحرام، التي توقفت عن العمل خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية والاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقائية البيئية محمد الجابري أن عودة المشربيات والحافظات جاء بعد ارتفاع نسبة التحصين بين المواطنين والمقيمين، والتزام قاصدي المسجد الحرام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرًا إلى أن المشربيات الرخامية التي تم إعادة تشغيلها داخل المسجد الحرام يصل عددها لأكثر من 97 مشربية رخامية، و48 مشربية رخامية على أعمدة الدور الأرضي والأول بمجموع 145 مشربية مخصصة لماء زمزم المبارك، علاوة على المشربيات الرخامية بساحات المسجد الحرام يصل عددها إلى 10 مشربيات، كما تم استحداث مشربيات جديدة في الدور الأول والثاني والمسعى في التوسعة السعودية الثانية بالمسجد الحرام، وكذلك في بدروم المسجد الحرام والساحات الشمالية واستبدال جميع المشربيات (الفايبر جلاس) بمشربيات رخامية جديدة بسطح المسجد الحرام. وأضاف قائلًا إن عدد حافظات ماء الزمزم يصل لأكثر من ٢٠ ألف حافظة، ويصل متوسط الاستهلاك اليومي لماء زمزم في المسجد الحرام إلى 1633030متراً مكعباً، مشيرًا إلى وجود 126 موظفاً موزعين على مدار الـ24 ساعة لمتابعة ومراقبة سير الأعمال على الوجه الأكمل والأمثل والإشراف على تهيئة وتجهيز السقاية داخل المسجد الحرام وعمل جولات ميدانية على مواقع ومجمعات الشرب؛ للتأكد من جاهزيتها باستمرار، مع المحافظة على نظافة تلك الحافظات، كما يتم الإشراف على العمالة التي تتولى تعبئة الحافظات.