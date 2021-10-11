أغلقت إدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية في أمانة جدة، معملاً لصناعة الحلويات في حي العزيزية، بعد تسجيل حزمة من المخالفات منها عرض مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية.ورافقت «عكاظ» مراقبي الإدارة في جولتهم الميدانية، وتبيّن أن القائمين على أمر المعمل زرعوا كاميرات مراقبة لتنبيه العمال عن أي «خطر محتمل»، فيما تم تخصيص باب داخلي يفتح سرياً على محل حلويات شهير. وجاء اكتشاف الموقع بعدما لاحظ المراقبون بقع زيوت تغطي طريقاً داخلياً بالحي وتتسرب من أبواب مغلقة، ليتم رصد عامل يحمل كمية من الحلويات في اتجاه سيارة كانت في الانتظار، ليتم ضبط المحل. وأفاد المسؤول الآسيوي بأنه يمارس نشاطه منذ 20 عاماً، وأن كافة المنتجات تباع في محل شهير ملاصق.وأوضح مدير الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أمانة جدة المهندس عمرو الدقس لـ«عكاظ»، أن عمليات التفتيش كشفت 24 مخالفة صحية وبلدية، منها عدم صيانة الأسقف والجدران، عدم صيانة الأرضيات، عدم وجود ستارة هوائية على الباب، تهوية سيئة، وجود أسلاك كهربائية مكشوفة، انتشار الحشرات والقوارض وفضلاتها، وتخزين الحلويات والمخبوزات بجوار مجرى الصرف الصحي.وأضاف الدقس، أنه تم رصد مخالفة وجود مواد غذائية فاسدة، انسداد مجرى الصرف وروائح كريهة، عدم وجود تواريخ صلاحية، سوء تخزين المواد الغذائية، ترك المواد الغذائية مكشوفة، مواد غذائية محضرة من السابق ومخزنة، فتحات صرف مكشوفة، وجود غرفة صرف صحي مكان التحضير، تراكم المخلفات بالموقع، استخدام أواني طبخ متهالكة، استخدام معلبات يظهر عليها الصدأ تم العثور عليها داخل فريزر لحفظ الكيك، استخدام مناشف ملوثة، ترك الأواني دون غسلها، عدم وجود باب رداد، عدم وجود فلتر ماء على العجانة،مؤكداً، إتلاف 7600 كيلوغرام حلويات فاسدة، و500 كيلوغرام مواد غذائية أولية سيئة التخزين، و75 آنية ومعدات غير صالحة للاستخدام.