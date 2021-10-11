عبرت رئيسة جمهورية كوسوفا فيوسا أوسماني عن امتنانها وتقديرها للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، وقالت لدى استقبالها السفير السعودي فيصل بن غازي حفظي، الذي قدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى جمهورية كوسوفا، إن بلادها تتطلع إلى العمل المشترك مع المملكة وتعزيز وتطوير أواصر التعاون في مختلف المجالات.ونقل السفير حفظي، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، فيما حمّلته أوسماني تحياتها لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.