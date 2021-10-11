جدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التأكيد بانخفاض المؤشرات الوبائية لوباء كورونا في السعودية، وأن عدد الجرعات المعطاة يتجاوز 43 مليونا و300 ألف جرعة، واستكمال 20 مليوناً للتحصين. ونبه إلى مفهوم خاطئ لدى البعض أن من يكون لديه مناعة طبيعية أو تعافٍ من إصابة يمكن أن يعول عليها وينتظر عدة أشهر قبل أن يستكمل الجرعة الثانية فهذا المفهوم غير مناسب نتيجة المتحورات خصوصا «دلتا»، مؤكداً أن المناعة المكتسبة بعد الإصابة ليست في مستوى المناعة التي يتم تحصيلها نتيجة اللقاحات واستكمالها بجرعتين.وأعلن العبدالعالي أمس (الأحد)، عن تسجيل 59 حالة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في السعودية (547591)، كما بلغت الحالات النشطة (2220)، والحرجة (139) حالة حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (536626) حالة بإضافة (41) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (8745) بإضافة حالتي وفاة.من جانبه، أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل صالح الزويد، اشتراط الحصول على جرعتين لاستخدام وسائل النقل العام ابتداء من أمس (الأحد)، موضحاً أن أكثر من ٧٥٠ ألف مستخدم يومياً لوسائل النقل العام في السعودية، التي تشمل الحافلات سواءً في الرحلات بين المدن أو داخلها، أو النقل التعليمي أو السياحي أو سيارات الأجرة أو الرحلات التي تتم عن طريق تطبيقات نقل الركاب، إضافةً إلى ذلك القطارات.وأكد الزويد على جميع المنشآت المرخصة لمزاولة أنشطة النقل أهمية الالتزام وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة والمعلنة في موقع هيئة الصحة العامة، مشيراً إلى أنه في سبتمبر الماضي تم أكثر من ٩٠ ألف عملية فحص ميداني، ضبطت خلالها ١٤٥ مخالفة للإجراءات الاحترازية.