رعى مستشار أمير منطقة مكّة المكرّمة محافظ جدّة المكلّف الرئيس الفخري للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم تراحم بمحافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، حفل اليوم الوطني السعودي 91 والذي أقامته اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم "تراحم" وذلك بفندق الهلتون.

وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم المستشار أحمد الحمدان في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب رئيس لجنة تراحم بمحافظة جدة فؤاد الشريبي بأن هذا الحفل يأتي للاحتفاء بمناسبة مهمة لنا ولكل أجيالنا منوها في الوقت ذاته بأن الوطن يسابق نفسه والزمن، وينافس على المراكز الأولى عالميًا في مؤشرات الاقتصاد والأمن وريادة الأعمال والرعاية الصحية والتعليمية وجودة الحياة، وطنٌ حباه ﷲ عز وجل قيادةً رشيدةً مملوءةً طموحًا وشغفاً.

شهد الحفل عرض فيلم مرئي يعبر عن منجزات الوزارات والجهات المشاركة في الحفل وما حققته من إنجازات وجوائز عديدة وفقا لرؤية المملكة 2030، بعدها عرضت مجموعة من الفيديوهات التي تتضمن التعريف بلجنة تراحم جدة وإنجازاتها.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لتراحم جدة وليد الأحمدي على أهمية الشراكة المجتمعية ودورها في دفع عجلة تراحم لإنجاح جميع برامجها التي تصب في خدمة مستفيدي تراحم جدة إضافة إلى تقديمها العناية الإرشادية للمفرج عنهم وأسر السجناء، كما تدعم تراحم الترابط الأسري عن طريق مظاهر المودة والرحمة التي تجمع بين أفراد الأسرة الواحدة عن طريق فعاليات ترفيهية لتجمع الأسرة بالترابط، بالإضافة إلى تقديم برنامج علاجي ترفيهي لأطفال النزلاء بهدف إدخال الفرحة إلى قلوب أطفال النزلاء.

وقدمت رئيسة قسم اللغات بجامعة جدة الدكتورة سامية العمري شرحا تعريفيا عن مبادرة «يلا نعرف وطنا» والتي انطلقت في اليوم الوطني حيث خصصت أسئلة المسابقة عن المعالم السياحية في جميع مناطق المملكة مما كان لها صدى واسعا جدا لدى العديد من طلاب وطالبات التعليم العام والخاص والجامعي.

وفي ختام الحفل كرم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المشاركة إضافة إلى رعاة الحفل من شركات القطاع الخاص.