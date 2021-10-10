نجحت جامعة حائل في الحصول على شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل من قبل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي من الفترة من الفترة 1 سبتمبر 2021 - 30 نوفمبر 2027.

وأوضح رئيس ‫جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، أن حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل،كان نتيجة للجهود والتعاون المثمر من قبل كافة منسوبي الجامعة ومنسوباتها، والذي يتوافق مع رؤية ورسالة وأهداف الجامعة، وقد تحقق بتطبيق معايير جودة العملية التعليمية بعد تقويم خارجي من فريق مستقل بهدف التحقّق من نتائج دراسة التقويم الذاتي، والحكم على معايير جودة الأداء. وهذا الإنجاز يضاف إلى ما حقّقته الجامعة من منجزات؛ وحصول الجامعة على هذا الاعتماد يعدّ مؤشرًا على سعي الجامعة لتفعيل أهم متطلبات جودة التعليم؛ من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وبهذه المناسبة رفع رئيس جامعة حائل أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما يجده التعليم بوجه عام، والتعليم الجامعي بوجه خاص، من عناية واهتمام، ودعم متواصل، وهذا نتيجة لما وصلت له الجامعات من تقدم لتحقيق رسالتها العلمية والمعرفية، ومخرجاتها النوعية لخدمة التنمية الوطنية الشاملة، كما قدم جزيل الشكر والعرفان لأمير منطقة حائل ونائبه على ما تجده الجامعة من رعاية ودعم واهتمام ومتابعة وتسخير جميع الإمكانات للجامعة، في ظل المتابعة والدعم المستمر الذي تلقاه الجامعة من وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور محمد بن أحمد السديري.