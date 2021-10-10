دشن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم، مشروع جسر الملك خالد في مدينة سكاكا، بتكلفة إجمالية تجاوزت 32 مليون ريال.



وكان في استقباله لدى وصوله الجسر أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان ومسؤولو الأمانة.



وبعد أن دشن المشروع، استمع إلى شرح من المهندس الشرعان عن الجسر الذي يقع على طريق الملك خالد عند تقاطعه مع طريق الملك سلمان، (مكان دوار تاج الصحة)، بطول ٧٠٥ أمتار وعرض ١٧.٢٢ مترًا، ويشتمل على حارتين للطريق في كل اتجاه، إضافة إلى جزيرة وسطية وأرصفة جانبية في الاتجاهين وطريق خدمة حارتين في كل اتجاه ليصل العرض الكلي للطريق إلى أكثر من ٣٩ مترًا، ويمتد المشروع بطول 1.35 كلم.



ونوه بما خصصته الحكومة الرشيدة من دعم لتوفير كافة الخدمات للمواطنين، موجها مسؤولي الأمانة بمضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات في وقتها المحدد دون تأخير، وفق أفضل المواصفات، مشدداً سموه أن الإمارة لن تتهاون مع أي مسؤول يقصر في توفير الخدمات للمواطنين أو في متابعة المشروعات وتنفيذها في وقتها.