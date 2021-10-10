كشف التحديث الجديد للحالات الصحية في تطبيق «توكلنا» أن مناعة الجرعة الأولى ستستمر لمدة 90 يوماً لمن تلقوا التطعيم بالجرعة الأولى، وعند انقضاء الفترة ولم يتم تلقي الجرعة الثانية تتحول بعدها الحالة إلى «لم تثبت إصابته»، أما عند أخذ الجرعة الثانية تتحول إلى «محصّن».

وكانت الحالات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة وتظهر للمستفيدين في تطبيق «توكلنا» قبل اعتماد التحديث الجديد، تفيد بأن الحالة الصحية «محصّن جرعة أولى» تبدأ بعد إكمال 14 يوما من التطعيم وتستمر لمدة 180 يوماً من تاريخ أخذ الجرعة، وعند استكمال الجرعة الثانية تتحول الحالة الصحية إلى «محصّن».

ووفق التفاصيل التي كشفتها «الصحة» فإن المدة المعتمدة لمناعة الجرعة الأولى وحتى اكتمال التحصين بجرعتين، كانت قبل إعلان التحديث الجديد تمتد حتى 180 يوما، في حين أن مدة مناعة الجرعة الأولى في التحديث الجديد (الذي يبدأ العمل به من بعد تاريخ 10 أكتوبر الجاري)، تستمر لمدة 90 يوماً منذ تلقي التطعيم بالجرعة الأولى.

يشار إلى أن التحديث الجديد للحالات الصحية في تطبيق «توكلنا» الذي أعلنته «الصحة»، قد ألغى فئتين من شمولها ضمن حالات التحصين، هي «محصّن جرعة أولى»، و«محصّن متعافي»، لتصبح الحالة الصحية لمن تلقوا جرعة أولى «تلقى جرعة أولى»، في حين أن التعافي بعد الإصابة لا يعتبر حالة صحية، ولن تكون هناك أي خصائص للمتعافي.

وفي السياق، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليوم (الأحد) أن المناعة المكتسبة بعد الإصابة ليست في مستوى المناعة التي يتم تحصيلها نتيجة لأخذ اللقاحات واستكمالها بجرعتين، ولهذا لابد من أخذ الجرعتين، خصوصا بعد المستجدات التي طرأت مع الجائحة وتحديدا المتحورات وخصوصا متحور «دلتا»، مشددا على أن التحصين بجرعتين يقودنا إلى تحقيق المناعة المجتمعية والوصول إلى الأمان الصحي.

يذكر أن «عكاظ» قد نشرت تفاصيل تحديث الحالات الصحية للتحصين بعد تلقي جرعات لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية، والمعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، والتي تشدد فيها «الصحة» على أن الحالة الصحية «محصّن» ستكون لمن أكمل جرعتي لقاح «كورونا» فقط، وأنه لا توجد حالة صحية للشخص المتعافي، وأن من تلقى جرعة أولى لن يشمله التحصين.