زار فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عددًا من مراكز توزيع المساعدات الغذائية في مديرية التربة بمحافظة تعز، اطلع خلالها على سير خطط وعمليات التوزيع وآلية تقديمها لمستحقيها، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.

وعبر المستفيدون عن امتنانهم للمملكة ملكًا وحكومة وشعبًا على جهود العطاء الإنساني الداعمة لليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.

يذكر أن المركز قد وقع مع برنامج الأغذية العالمي برنامجًا تعاونيًا مشتركًا مطلع يوليو الماضي؛ لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن، وفقًا لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021م.

ويهدف البرنامج إلى تأمين أكثر من 545 طنًا من المواد الغذائية لأكثر من 4 ملايين و900 ألف فرد ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في محافظات الضالع، والبيضاء، والحديدة، والجوف، وذمار، وحجة، وإب، وصعدة، وصنعاء، ومدينة صنعاء، وتعز، وأبين، والمهرة، وحضرموت، ومأرب، ويستمر لـمدة 6 أشهر.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.