أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المؤشرات الوبائية في المملكة والعالم تواصل الانخفاض، خصوصا في المملكة التي تسجل تراجعا كبيرا وانخفاضا في تسجيل الحالات، وهو ما يبشر إلى أن العالم يتقدم خطوة بخطوة لمواجهة هذا الوباء، لافتاً إلى أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة يتجاوز 43 مليونا و300 ألف جرعة، وقد استكمل التحصين نحو 20 مليون شخص.

وأوضح الدكتور العبدالعالي أن هناك مفهوما خاطئا لدى البعض بأن من يكون لديه مناعة طبيعية أو تعافٍ من إصابة سابقة فإن المناعة المكتسبة هي من خلال تلك الإصابة، بحيث يمكن أن يعول عليها وينتظر عدة أشهر قبل أن يستكمل التحصينات بالجرعة الثانية وهذا مفهوم خاطئ تماما وغير مناسب نتيجة للمستجدات التي حدثت مع هذه الجائحة وتحديدا المتحورات وبخاصة متحور دلتا، مؤكداً أن المناعة المكتسبة بعد الإصابة ليست في مستوى المناعة التي يتم تحصيلها نتيجة لأخذ اللقاحات واستكمالها بجرعتين، ولهذا لابد من أخذ الجرعتين وهي متوفرة للجميع.

وأضاف متحدث الصحة أنه تم تسجيل 59 حالة جديدة لفايروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (547591) حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة (2220) حالة نشطة، فيما بلغ الحالات الحرجة (139) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بمشاركة المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل صالح الزويد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (536626) حالة، بإضافة (41) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (8745) حالة، بإضافة حالتي وفاة جديدة.

من جانبه أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل صالح الزويد اشتراط الحصول على جرعتين لاستخدام وسائل النقل العام ابتداء من اليوم (الأحد)، مشددا على ضرورة التقيد بالبروتوكلات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

وأضاف أن النقل شريان الحياة، وعصب الحركة اليومية، ويلبي احتياجات شريحة كبيرة من المجتمع، ونسعى في الهيئة العامة للنقل لتوفير رحلات آمنة وصحية في مختلف وسائل النقل سواء النقل البري أو البحري أو النقل السككي، موضحاً أن لدينا اليوم أكثر من ٧٥٠ ألف مستخدم يوميًا لوسائل النقل العام في المملكة، التي تشمل الحافلات سواءً في الرحلات بين المدن أو داخلها، أو النقل التعليمي أو السياحي أو سيارات الأجرة أو الرحلات التي تتم عن طريق تطبيقات نقل الركاب، إضافة إلى ذلك القطارات كقطار الشرق والشمال وأيضًا قطار الحرمين والعبارات بين جازان وفرسان.

ونوه إلى أنه للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، والمساهمة في الوصول إلى مجتمع آمن وصحي فابتداء من هذا اليوم لن يتم السماح باستخدامها إلا بعد الحصول على جرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة.

وشدد على جميع المنشآت المرخصة لمزاولة أنشطة النقل بأهمية الالتزام وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة والمعلنة في موقع هيئة الصحة العامة، ومن أبرزها اشتراط الحصول على جرعتين والتأكد من الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا قبل استخدام المستفيد للوسيلة، وارتداء الكمامة طوال مدة الرحلة، والتعقيم وتطهير أجزاء الاستخدام المشترك في المركبة مثل مقصورة الركاب ومقابض الأبواب ونحوها، وألا يتجاوز عدد الركاب طوال مدة الرحلة داخل الحافلات والعبارات والدرجة السياحية في القطارات على 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للحافلة، والمحافظة على التباعد الجسدي داخل الحافلة من خلال اتباع السياسات الموصى بها وترك مقعد فارغ على الأقل بين كل راكب والآخر.

وأبان أن الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل ستتابع الجهود وتكثيف الجولات الرقابية، لمساندة الجهود المبذولة من جميع الجهات المختصة للتأكد من امتثال جميع المنشآت المرخصة وتطبيقها الإجراءات والبروتوكولات الوقائية، مشيراً إلى أنه خلال شهر سبتمبر الماضي نفذت هذه الفرق أكثر من ٩٠ ألف عملية فحص ميداني، ضبطت خلالها ١٤٥ مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وختم حديثه مؤكدا حرصهم على توفير نقل آمن وصحي لجميع شرائح المجتمع، داعياً جميع المنشآت المرخصة والمستفيدين أيضا من خدماتهم، دعم الجهود وتطبيق الإجراءات والمساعدة في التصدي لانتشار هذا الفايرس والوقاية منه والوصول إلى وطن آمن.