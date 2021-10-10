أعلنت وزارة الداخلية إحصاء مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الأسبوع الماضي، إذ تم رصد 23,185 مخالفة في الفترة من 1443/2/26 وحتى 1443/3/3.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 8914، تلتها المنطقة الشرقية بـ4002، ثم منطقة مكة المكرمة بـ2202، ومنطقة القصيم بـ1806، ومنطقة المدينة المنورة بـ1775، ومنطقة الجوف بـ1285، ومنطقة حائل بـ972، ومنطقة الحدود الشمالية بـ594، ومنطقة عسير بـ411، ومنطقة الباحة بـ393، ومنطقة جازان بـ391، ومنطقة تبوك بـ351، ومنطقة نجران بـ89 مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.