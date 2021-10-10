تحت شعار «الرعاية الصحية النفسية للجميع.. لنجعل هذا الشعار واقعاً»، أقام فرع الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة فعاليته السنوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، بحضور مدير عام فرع الوزاره فهد بن رقوش، ومديري الفروع بالمنطقة والزملاء والزميلات المختصيين. وقدمت الندوة من قبل رئيس قسم علم النفس بجامعة أم القرى الدكتور محمد الزهراني، وعضو هيئة التدريس بقسم علم النفس بكلية التربية بجامعة أم القرى الدكتور سمير سالم الجهني، وأدارها رئيس مجلس إدارة جمعية الإرشاد الأسري والنفسي جزاء بن مرزوق المطيري، وضمت الندوة العديد من المداخلات والمناقشات.

يذكر أن جمعية الإرشاد الأسري والنفسي أسهمت في هذا الملتقى بالتنظيم، وفي ختام الفعالية وزعت الدروع وشهادات الشكر على المشاركين.