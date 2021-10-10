ضبطت الفرق الرقابية المسائية لأمانة منطقة عسير مستودعاً للمواد الغذائية خالف الاشتراطات الصحية بمدينة أبها. وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، إن الفرق الرقابية المسائية ضبطت بمساندة الجهات الأمنية أحد المستودعات الغذائية وصادرت أكثر من 220 كجم من الأغذية الفاسدة والتالفة، إضافة إلى رصد عدد من المخالفات المتنوعة منها عدم وجود رخصة نظامية وشهادات صحية للعاملين، وسوء الحفظ والنقل والتخزين، وظهور علامات التلف والفساد للمواد الغذائية مجهولة المصدر. وأضاف، تم تطبيق العقوبات النظامية في حدها الأعلى على المستودع، وإغلاقه واستكمال بقية الإجراءات، مؤكداً تكثيف الجولات الرقابية من قبل الأمانة وبلدياتها، حرصاً على تطبيق كافة الاشتراطات اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية وآمنة، مشدداً على أنه لا تهاون مع المخالفين حفاظاً على صحة الجميع والتأكد من تقديم غذاء آمن وصحي.