أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة للفترة من 30/‏ 9/‏ 2021 حتى 6/‏ 10/‏ 2021، عن ضبط (16151) مخالفاً، منهم (6970) مخالفاً لنظام الإقامة، و(7193) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1988) مخالفاً لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية (221) شخصا (44%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (26) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة. كما تم ضبط (13) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (85110) وافدين مخالفين، منهم (76181) رجلاً، و(8929) امرأة وأحيل (69795) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و(2910) لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9281) مخالفاً.221 متسللا(44 %) يمنيون(54 %) إثيوبيون(2 %) جنسيات أخرى