أعلنت وزارة الحج أنه اعتبارا من الساعة السادسة من صباح اليوم يقتصر إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة لمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام على الأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فايروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق «توكلنا». أما الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتيْ التحصين، فيجب عليهم المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنباً لإلغائه. علماً بأن المواعيد متاحة لأخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح في جميع أنحاء المملكة.ويأتي ذلك تأكيدا للخبر الذي نشرته «عكاظ» أخيراً بعنوان «بعد تحديث حالات «توكلنا».. هل ستُمنع العمرة عن المتعافين ومتلقي الجرعة الأولى؟»، والذي أشارت فيه إلى عدم تمكين المتعافين الذين لم يتلقوا جرعات اللقاح، وكذلك من تلقوا جرعة واحدة فقط، من إصدار تصاريح العمرة والصلاة عبر «توكلنا» و«اعتمرنا»، لعدم شمولهم ضمن المحصّنين، وذلك استنادا إلى تحديث الحالات الصحية في «توكلنا» الذي أعلنته وزارة الصحة الأسبوع الماضي، ويبدأ العمل به 10 أكتوبر الجاري.ويفيد التحديث الجديد باقتصار التحصين على من تلقوا جرعتي لقاح كورونا فقط دون غيرهم، وأن المتعافي الذي لم يتلق اللقاح لن تكون له أي خصائص، كما أن من تلقوا الجرعة الأولى لن يشملهم التحصين، وستظهر الحالة «تلقى جرعة واحدة» وفي حال لم يتلقوا الجرعة الثانية بعد 90 يوما تتحول الحالة إلى «لم تثبت إصابته»، وفي حال أخذ الجرعة الثانية يتحول إلى «محصّن».