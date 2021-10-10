يدخل حيز التنفيذ بدءاً من الساعة السادسة من صباح اليوم (الأحد) قرار عدم السماح بدخول المنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية وركوب الطائرات ووسائل النقل العام وحضور النشاطات والمناسبات إلا للمحصنين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة.وأوضحت وزارة الداخلية أن التحصين شرط لدخول أي نشاط اقتصادي، أو تجاري، أو ثقافي، أو ترفيهي، أو رياضي، أو سياحي، أو دخول أي مناسبة ثقافية، أو علمية، أو اجتماعية، أو ترفيهية. وشملت الاشتراطات دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، وكذلك ركوب الطائرات ووسائل النقل العام، مبينة أنه يستثنى من القرار الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا».وأكدت أن القرار جاء بناءً على ما رفعته الجهات الصحية حول ما ثبت لدى الجهات العلمية الوطنية والعالمية المختصة من أهمية استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمد للسيطرة على تفشي الفايروس، وبشكل خاص السلالات المتحورة منه.